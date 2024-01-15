وليد جاب الله: ننتظر من منتدى دافوس حلولا وأفكارا للنهوض بالاقتصاد العالمي (فيديو)

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في نسخته الـ 54، قائلًا إن المنتدى يقوم بعملية التنظير للنظام الاقتصادي الحُر الذي يحكم العالم الآن، خاصة أن له تأثير كبير في صناعة وشكل مستقبل النظام الاقتصادي في العالم.

وأضاف جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أننا ننتظر من المنتدى تدخلات كثيرة، وتأثير كبير خلال النسخ السابقة منه، لأنه لقاء سنوي يعقده خبراء المنتدى مع ممثلين من أكبر الشركات الموجودة في العالم، وأيضًا ممثلين للحكومات.

المنتدى قمة اقتصادية كبيرة جدًا

ولفت إلى أن المنتدى قمة اقتصادية كبيرة، ننتظر منها الوقوف على واقع الاقتصاد العالمي، كما أننا ننتظر منهم حلول وأفكار للنهوض بالاقتصاد العالمي، متمنيًا أن يكون نصيب هذه النسخة أفضل من النسخ اللاحقة لتداعيات كورونا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه منذ عودة المنتدى للانعقاد بصورة فعلية وليست بصورة إلكترونية، وفي ظل اقتصاد عالمي يولد به نظام اقتصادي جديد بصورة عشوائية، متمنيًا تطوير الهيكل الاقتصادي العالمي لتطوير عمليات التبادل والتنظيم الاقتصادي في العالم، والتي تتسم بالعدالة وتحقيق النمو والتنمية.