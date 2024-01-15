الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وليد جاب الله: ننتظر من منتدى دافوس حلولا وأفكارا للنهوض بالاقتصاد العالمي (فيديو)

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في نسخته الـ 54، قائلًا إن المنتدى يقوم بعملية التنظير للنظام الاقتصادي الحُر الذي يحكم العالم الآن، خاصة أن له تأثير كبير في صناعة وشكل مستقبل النظام الاقتصادي في العالم.

وأضاف جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أننا ننتظر من المنتدى تدخلات كثيرة، وتأثير كبير خلال النسخ السابقة منه، لأنه لقاء سنوي يعقده خبراء المنتدى مع ممثلين من أكبر الشركات الموجودة في العالم، وأيضًا ممثلين للحكومات.

المنتدى قمة اقتصادية كبيرة جدًا

ولفت إلى أن المنتدى قمة اقتصادية كبيرة، ننتظر منها الوقوف على واقع الاقتصاد العالمي، كما أننا ننتظر منهم حلول وأفكار للنهوض بالاقتصاد العالمي، متمنيًا أن يكون نصيب هذه النسخة أفضل من النسخ اللاحقة لتداعيات كورونا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه منذ عودة المنتدى للانعقاد بصورة فعلية وليست بصورة إلكترونية، وفي ظل اقتصاد عالمي يولد به نظام اقتصادي جديد بصورة عشوائية، متمنيًا تطوير الهيكل الاقتصادي العالمي لتطوير عمليات التبادل والتنظيم الاقتصادي في العالم، والتي تتسم بالعدالة وتحقيق النمو والتنمية. 

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي دافوس منتدى دافوس انطلاق منتدى دافوس وليد جاب الله الدكتور وليد جاب الله

مواد متعلقة

العدوان على غزة.. 100 يوم من الجهود المصرية (فيديو)

بعد 100 يوم.. أشرف العشرى يتحدث عن جهود القاهرة فى دعم غزة (فيديو)

غزة تكشف عورات النظام الدولى (فيديو)

خبير: الحرب على غزة مر عليها 100 يوم.. وإسرائيل لم تحقق أى هدف

تفاصيل فضيحة فى مكاتب البريد البريطانى (فيديو)

زعماء الكونجرس الأمريكي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت

لمرور 100 يوم على المحتجزين بغزة.. 100 دقيقة إضراب فى إسرائيل

أستاذ فيروسات: نشهد تغيرات مناخية شديدة جدًا فى أماكن متفرقة من العالم

الأكثر قراءة

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

35 طعنة والحصيلة 250 جنيهًا.. الصدفة تُنقذ حياة يسرا من مصير "وداد حمدي"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد القبض على «إمبراطور الذهب».. ما هى عقوبة التلاعب بأسعار المعدن الأصفر؟

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين