"أرض الفيروز".. تفاصيل تطوير محور التنمية البشرية في شمال سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول تطوير محور التنمية البشرية في محافظة شمال سيناء "أرض الفيروز".

وفي السياق نستعرض جهود الدولة في محور التنمية البشرية في محافظة شمال سيناء:

67.3% نسبة من تم محو أميتهم بالمحافظة خلال عام 2021 – 2022.

4.8 ألف حالة عدد الحالات التي تم علاجها على نفقة الدولة بالمحافظة خلال عام 2022.

18 كلية عدد الكليات بالجامعة الحكومية والخاصة والأهلية.

412.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء عدد 93 مدرسة جديدة خلال الفترة 2014 – 2022.

59.4% نسبة مساهمة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر "جهاز تنمية المشروعات" عام 2022.

421 سريرًا إجمالي عدد الأسرة بالمنشآت الصحية بالمحافظة خلال عام 2021.