الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط.. أستاذ هندسة يعدد مزايا مشروع طاقة الرياح

طاقة الرياح
طاقة الرياح

تحدث الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة الجديدة، عن مزايا مشروع طاقة الرياح، قائلًا: إن المشروع أكبر محطة طاقة مجمعة في مكان واحد لإنتاج 1.1 كيلو وات، بينما شركة الإمارات تقوم بعمل 15 جيجا لكن ليس في مكان مجمع، والأحجام الخاصة بها أقل من 1.1 كيلو وات، وبالتالي هي أكبر تجميع لطاقة الرياح لإنتاج 1.1 كيلو وات.

وأضاف نعمان، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المساحة الخاصة بالمشروع أتاحت لها الوصول لهذه النسبة، فهي توجد بخليج السويس وجبل الزيت، وقريبة من المحطات القديمة التي يتوفر بها سرعة رياح مناسبة لإنتاج طاقة كهربائية.

المشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة

وأوضح أن المشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في المنطقة باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المشروع يوفر وقود يصل إلى حوالى 850 ألف طن وقود سنويًا.

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