الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

باستثمارات 1.5 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح فى الشرق الأوسط بمصر

على هامش التوقيع
على هامش التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجاوات، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة أكوا باور يضم شركة حسن علام للمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير مفوض عبد الرحمن بن سالم الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد حمدوش، نائب رئيس شركة "أكوا باور" لتطوير الأعمال في إفريقيا، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" في مصر، وداليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت.

ولفت إلى أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفًا أنه باكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويًا، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.


وأشار توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور"، إلى أنه 
سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 مترًا، لتكون الأعلى ارتفاعًا في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع انتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت

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