الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وجّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ببدء إجراءات تنفيذ مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا المحور المروري. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، ومحافظ الجيزة، أحمد راشد، وكل من الدكتور شادي الزيني، والدكتور حاتم دياب، ممثلين عن المكتب الاستشاري المختص.

وقال راشد إن هناك 11 محورًا مروريا جديدًا تم ويجري تنفيذها حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من حالات الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.

ولفت محافظ الجيزة إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، وكذا أعمال تنسيق للموقع، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ونوه المحافظ بما يتم تنفيذه من أعمال في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنها تتم على قدم وساق، وتتم المتابعة الدورية لهذه الأعمال، وبالفعل بدأت أعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة المواجهة للمتحف.

واستعرض راشد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطرق خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى ديسمبر 2023، موضحًا أن هذه الفترة شهدت تنفيذ أعمال الرصف والتبليط لنحو 3500 شارع بطول حوالي 806 كم، بتكلفة إجمالية تخطت الـ4.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى موقف إنشاء وتطوير الأسواق على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى 26 سوقًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 346 مليون جنيه، مستعرضًا كذلك عدد مواقف السرفيس المنفذة حديثًا، والجاري تنفيذها على مستوى المحافظة. 

من جهته، استعرض ممثل المكتب الاستشاري، الدكتور شادي الزيني، مشروع تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية، موضحًا أن طول المحور يصل إلى نحو 2.25 كم بعرض 75م، يبدأ من ميدان سفنكس، ويتوسطه ميدان مصطفى محمود، وينتهى بشارع السودان، ويتميز بوجود العديد من الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية به، مضيفًا أن المحور يربط بين عدة محاور مهمة، وهي: الطريق الدائري، وكورنيش النيل، ومحور 26 يوليو، وشارع السودان، وشارع البطل أحمد عبدالعزيز. 

وأشار الزيني إلى أن رؤية المشروع تتمثل في تصميم محور جامعة الدول العربية كمحور تجاري خدمي ترفيهي كجزء من منطقة الأعمال المركزية في مدينة الجيزة، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف تصميم عناصر تنسيق الموقع بصورة مميزة تعكس هوية المنطقة، وتشمل إضافة مناطق انتظار للسيارات تستوعب حجم الحركة العالي، وتصميم محطات للأتوبيسات على جانبي المحور لتسهيل حركة المترددين عليه، وكذا تطوير أرصفة المشاة، وتوفير مناطق عبور مشاة وساحات ومناطق جلوس، وتنفيذ زراعات بالأرصفة والجزيرة الوسطى بتشكيلات وعناصر مميزة، وإضافة مسارات دراجات على جانبي الطريق وتوفير مناطق انتظار خاصة بها، واستخدام شبكة ري حديثة من خلال التحكم عن بعد، بالإضافة إلى عناصر الإنارة المُوفرة للطاقة.

وعرض الزيني التصميمات المقترحة لمشروع تطوير الهوية البصرية لمحور جامعة الدول العربية؛ مشيرًا إلى أن مقترح التطوير يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأرصفة الجانبية، واستغلال أكبر مساحة ممكنة كأرصفة مشاة ومناطق انتظار سيارات على جانبي الطريق، مضيفًا أن المشروع يشتمل أيضًا على تطوير واجهات ومداخل المباني، وكذا أعمال تنسيق الموقع بما في ذلك من تصميم الزراعات وتصميم الأرضيات وأعمال الإنارة وتصميم شبكة ري حديثة.

رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي مشروع تطوير الصورة لمحور جامعة الدول العربية متابعة الموقف التنفيذي

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