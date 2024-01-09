الثلاثاء 09 يناير 2024
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الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

قال المستشار محمد الحمصّاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكد في تصريحات سابقة أن وثيقة توريق الإيردات الدولارية لقناة السويس بحثية.

وثيقة بحثية 

أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التوريق لا يعني الارتباط بقناة السويس على الإطلاق، والهدف من هذه الوثيقة البحث وسيتم طرحها على الخبراء الفترة المقبلة.

توريق قناة السويس 

وتابع أن الغرض من الوثيقة تناول التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024- 2030 لوضع رؤية تساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات على مستوى القطاعات المختلفة: "سيتم طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي ولا يوجد نية لتوريق قناة السويس".

محمد الحمصاني متحدث الوزراء متحدث مجلس الوزراء وثيقة توريق قناة السويس الحدث اليوم حضرة المواطن

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