الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

متحدث الوزراء: توجيه وزارى بحصر تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين بمختلف القطاعات

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه على الرغم في المساواة في المعاملة بين اللاجئين والمواطن المصري في الخدمات المختلفة، إلا أنه أصبح هناك حاجة ملحة إلى إنشاء المزيد من المدارس؛ نتيجة الإقبال الكثيف من قبل اللاجئين على الخدمات مثل الإقبال على المدارس.

حصر مصر لأعداد اللاجئين 

أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حصر التكلفة التي تتم إضافتها على الخدمات المقدمة لضيوف مصر من مختلف الجنسيات، وهذا الحصر هدفه التنسيق مستقبلًا مع جميع الجهات الدولية والشركاء فيما يمكن تقديمه من دعم لمصر في هذا الملف.

تقديم الخدمات للاجئين 

أضاف في حديثه: "نعمل على حساب التكلفة بشكل شامل لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للاجئين في مصر، وبالتالي يمكن للمنظمات الدولية تحمل جزءا من المسئولية والأعباء التي تتحملها مصر بسبب استقبالها لعدد كبير من اللاجئين".

وتابعت: "جميع الوزارات المعنية تتحرك سريعًا الآن لحصر حجم وتكاليف الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية".

محمد الحمصاني متحدث الوزراء صدى البلد على مسئوليتي حصر أعباء اللاجئين

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية