متحدث الوزراء: توجيه وزارى بحصر تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين بمختلف القطاعات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه على الرغم في المساواة في المعاملة بين اللاجئين والمواطن المصري في الخدمات المختلفة، إلا أنه أصبح هناك حاجة ملحة إلى إنشاء المزيد من المدارس؛ نتيجة الإقبال الكثيف من قبل اللاجئين على الخدمات مثل الإقبال على المدارس.

حصر مصر لأعداد اللاجئين

أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حصر التكلفة التي تتم إضافتها على الخدمات المقدمة لضيوف مصر من مختلف الجنسيات، وهذا الحصر هدفه التنسيق مستقبلًا مع جميع الجهات الدولية والشركاء فيما يمكن تقديمه من دعم لمصر في هذا الملف.

تقديم الخدمات للاجئين

أضاف في حديثه: "نعمل على حساب التكلفة بشكل شامل لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للاجئين في مصر، وبالتالي يمكن للمنظمات الدولية تحمل جزءا من المسئولية والأعباء التي تتحملها مصر بسبب استقبالها لعدد كبير من اللاجئين".

وتابعت: "جميع الوزارات المعنية تتحرك سريعًا الآن لحصر حجم وتكاليف الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية".