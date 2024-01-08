متحدث الوزراء: عدد اللاجئين يشكلون نحو 8.7% من حجم سكان مصر حتى الآن

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة على متابعة ومراجعة ما يتم تقديمه للاجئين من مساهمات ورعاية باستمرار.

ملف اللاجئين في مصر

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد نحو 9 ملايين ضيوف كرام من مختلف الجنسيات على الأراضي المصرية.

وأضاف في حديثه، أن وزارة الداخلية بدأت منذ بداية شهر يناير الجاري بحصر دقيق لجميع إجراءات إثبات الإقامة للاجئين في مصر لتقنين الأوضاع، ولأن مصر حريصة على إصدار بطاقات رقمية حديثة للاجئين من أجل التعامل الرقمي مع هيئات الدولة المختلفة.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين في مصر يشكلون نحو 8.7% من حجم سكان مصر، و56% منهم يقيموا في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط.

تقنيين أوضاع اللاجئين

وذكر أن هناك نحو 60% من الضيوف المقيمين في مصر يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% مندمجين في المجتمع المصري من 15 عامًا، و7% منهم يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة.