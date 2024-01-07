الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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300 مليار دولار سنويًا.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة زيادة الحصيلة الدولارية

الحصيلة الدولارية
الحصيلة الدولارية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن خطة الحكومة لزيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا، مؤكدًا إمكانية تحقيق ذلك إذ أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها للمواطنين في كل المجالات.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد" إن رئيس الوزراء أكد خلال آخر مؤتمر أن الدولة تتحرك وفق 3 محددات أسياسية، سواء في إطار السياسة النقدية، أو السياسة المالية، أو الإصلاحات الهيكلية، حيث  إن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة في مجال دعم دور القطاع الخاص.

وأضاف: "هناك تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري"، مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية تم تأسيس قاعدة اقتصادية قوية ولكن هناك تحديات كبيرة.

وواصل: "تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن هناك فرصا قوية وكبيرة أمام الاقتصاد المصري": "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية"، ومن المؤكد أنه سنشهد مزيدا من الاستقرار لسعر الصرف، حيث من المتوقع أن يصل إلى 36 جنيها وفقا للتقارير، مؤكدا أن الدولة تعمل على خفض معدل التضخم، وزيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية، إذ أنها تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.

الحكومة مجلس الوزراء الحصيلة الدولارية الدولار قيمة الجنيه

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