الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إمكانية تحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على أرض الواقع، مؤكدا إمكانية تحقيق ذلك، إذ أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها للمواطنين في كل المجالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء أكد خلال آخر مؤتمر له، أن الدولة تتحرك وفق 3 محددات أسياسية، سواء في إطار السياسة النقدية، أو السياسة المالية، أو الإصلاحات الهيكلية، إذ أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة في مجال دعم دور القطاع الخاص.

وأضاف: "هناك تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري"، مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية تم تأسيس قاعدة اقتصادية قوية ولكن هناك تحديات كبيرة.

وواصل: "تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن هناك فرصا قوية وكبيرة أمام الاقتصاد المصري"، موضحًا: "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية"، ومن المؤكد أنه سنشهد مزيدا من الاستقرار لسعر الصرف حيث من المتوقع أن يصل إلى 36 جنيها وفقا للتقارير.

وأكد أن الدولة تعمل على خفض معدل التضخم، وزيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية، إذ أنها تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.