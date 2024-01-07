الحكومة تكشف موعد تطبيق" التأمين الصحى الشامل"

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ملفات "الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية" داخل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، مؤكدًا أهميتها حيث إنها تدخل تحت بند تحسين حياة المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد":"نتحدث عن دعم المواطن المصري وتقديم المزيد من الخدمات له، ونستعرض الخطط المستهدفة للتعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حيث تطوير خفض كثافة الفصول ورفع البنية التحتية، وتطوير التدريب المهني، وزيادة مخصصات التعليم، ورفع التأمين الصحي للطلاب".

أما التعليم الجامعي: قال "نتحدث عن زيادة مخصصات التعليم والجامعات، تجهيز وإنشاء الجامعات الأهلية، دعم مشروعات التعليم العالي والتكنولوجي".

وواصل: "التعليم يرتبط بالخدمات الأساسية للمواطن، والدولة لديها العزم الأكيد لتطوير التعليم وخاصة ما قبل الجامعي نظرًا لزيادة الأعداد الملتحقة بالتعليم الثانوي".

وفيما يخص الصحة، أكد توفير المخصصات اللازمة لقطاع الصحة نظرًا لأهميته البالغة، ومنذ أيام إعلان تطبيق التأمين الصحي الشامل في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ورفع الإنفاق على الصحة بنسبة زيادة 15% وإنشاء مشروعات استثمارية في قطاع الصحة.

أوضح متحدث الوزراء أنه متوقع تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات بحلول 2030، لافتًا إلى أن الدولة تهتم بقطاعي الصحة والتعليم اهتمامًا بالغًا.