الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توماس جورجسيان: العراق تواصل مع واشنطن قبل حرب غزة لبحث تواجد "التحالف الدولى"

غزة
غزة

كشف توماس جورجسيان كاتب في الشئون الأمريكية، ردة الفعل الأمريكي بعد قرار الحكومة العراقية، بشأن إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق.

 تواجد القوات الأمريكية في العراق أمر مهم ومتفق عليه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تواجد القوات الأمريكية في العراق أمر مهم ومتفق عليه.

وتابع: "من حق رئيس وزراء العراق أن يقول مايقول، وكلها تصريحات في محلها، ولكن هناك اتفاق تم عقدها في 2021، لوجود قوات قوامها 2000 مقاتل، وهو امر متفق عليها".


وحول التداعيات ونتائج القرار بالداخل الأمريكي، واصل: "كان هناك قنوات تواصل قبل حرب السابع في أكتوبرـ إذ تواصلت القوات العراقية مع واشنطن في أغسطس الماضي لبحث التواجد الأمريكي داخل العراق".
وأوضح أن موقف أمريكا يعد دفاعا عن نفسها، خاصة وأنها تعرضت للعديد من الضربات، فهناك تعاون مع الحكومة العراقية فيما يخص المعلومات حول استهداف القواعد الأمريكية.
 

العراق أمريكا قوات التحالف الدولي واشنطن الحرب على غزة

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