ما السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق؟

كشف الدكتور أحمد ميزاب النصر خبير أمني واستراتيجي، كلمة السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القرار سيادي ولكنه جاء في توقيت حساس للغاية، ويشهد الكثير من التعقيدات، لافتا إلى أنه ربما يكون قرار استباقي لما يمكن أن تؤؤل إليه الأحداث بالمنطقة.

وأضاف: "الحرب على غزة، من المرتقب أن تفرز العديد من النتائج، وأبرزها أن تتحول العراق إلى منطقة مواجهة، حيث توجه العديد من الضربات للقواعد الأمريكية، فالقرار هو محاولة للنأي بالعراق بعيدا عن العمليات العسكرية التي قد تعيد العراق إلى الوراء".

وتابع: "لاننسى أن العراق لايزال يعيش الهشاشية السياسية، والتصدع الداخلي والاختراق الإيراني، ولهذا يمكن أن نعتبر القرار أخذ بعينه كافة الاعتبارات السابقة، في الوقت الذي نرى فيه أن الأمريكان لم يقدموا شيئا للعراق بوجود التحالف الدولي بل كان وجود يحمي المصالح فقط".

وأكد الدكتور أحمد ميزاب أن وجود التحالف الدولي كان بمثابة الرقيب على التوغل الإيراني، موضحا أن هناك العديد من التحديات أمام العراق أبرزها وجود الإرهاب داخل البلاد حتى هذه اللحظة.