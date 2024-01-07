وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

علق وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن، على استشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، اليوم الأحد، بعد استهداف إسرائيلي.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "أنا آسف جدا لهذه الخسارة الفادحة لزميلك وأنا شخصيا لا يمكنني أن أتصور ما شهده من مآس أكثر من مرة، فهي مأساه تفوق التصور وهي الحالة للكثير من الفلسطينين الأبرياء من النساء والرجال".



وتابع: "حتى الآن حوالي 70 صحفيا قتلوا في بعض المؤسسات، ومقتل صحفي واحد غير مقبول، ونحن نثمن عملكم في نقل المعلومات لنا".



وواصل: "نحن نكرر ضرورة التأكد من دخول المساهدات الإنسانية لمن يحتاج إليها وضرورة حماية المدنيين لذلك لابد من إنهاء الصراع وإيجاد سلام حقيقي لا تخشى فيه إسرائيل تكرار ماحدث في 7 أكتوبر وحيث يمكن للجميع العيش في سلام".

