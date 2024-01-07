الحكومة: أوروبا تطلب زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إمكانية تمكين الشباب المصري بـ3 ملايين فرصة عمل بالخارج، حسبما أشارت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك طلبا من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج، وأشارت الوثيقة إلى زيادة فرص عمل بالخارج لكنها مبنية على شهادات معتمدة من الخارج.

وتابع: "هناك طلب من الولايات المتحدة وأوروبا على حوالي 100 مليون فرصة عمل من الآن وحتى 2040، مما سينعكس على زيادة التحويلات للعاملين من الخارج".

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن العمل على تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية.