الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الحكومة" يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة بين 2024 إلى 2030، تمثل رؤية طموحة، تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الـ6 المقبلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "الوثيقة تم إعدادها بمجلس الوزراء، وفق توجيهات رئاسية، وتهدف الوثيقة هو تحديد أولويات التحرك على مستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى كل قطاع".

وتابع: "هدف الوثيقة وضع أهداف ومحددات للخطوط والخطط المستقبلة على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل".

وواصل: "هذه الوثيقة هي أولية الهدف طرحها خلال الشهرين المقلبين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، ويسعى مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لطرح الوثيقة على المنصة الخاصة به من أجل تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوثيقة للمستقبل وتبعث الأمل، وننتظر الشكل النهائي لها والذي سيقدم رؤية فاعلة للمستقبل.

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