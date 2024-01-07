الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء قطر: يجب وقف ما يحدث فى البحر الأحمر وتعطيل الملاحة

رئيس الوزراء القطرى
رئيس الوزراء القطرى

علق رئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هجمات الحوثيين المتكررة الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وقال " نحن لانرى العمليات العسكرية حلا للأزمة، قلقنا الأساسي هو أن هذا الوضع ستترتب عليه الكثير من التوتر ونتمنى أن نرى ووقف لما يحدث في البحر الأحمر وتعطيل للملاحة".

 بلينكن: هجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمي

من جانبه، لفت "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هجمات الحوثيين تضر بالاقتصاد العالمي، لهذا أطلقت الولايات عملية حارس الازدهار مع أكثر من 20 دولة لحماية الملاحة، ومحاسبة الحوثيين إذا استمرت الهجمات، لأن هذه منطقة حيوية بالنسبة للكثيرين، والولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن الأمن البحري.

رئيس الوزراء القطري هجمات الحوثينن الحوثينن العمليات العسكرية البحر الاحمر تعطيل للملاحة

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