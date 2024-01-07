منى قشطة: إيران كلمة السر فى رغبة العراق بإنهاء وجود التحالف الدولى

قالت منى قشطة، باحثة بالمركز المصري للفكر، إن الحرب في غزة كان لها تأثير على رغبة العراق في إنهاء وجود التحالف الدولي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض قواعدها العسكرية في الدول الموجودة بها لاستهداف وخاصة بعد الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت قشطة: "تصريحات رئيس وزراء العراق، يمكن قراءتها في ظل سياق الداخل العراقي، وفي ظل سياق الإقليم كله.. نحن أمام مشهد في غاية التعقيد، في ظل انخراط إيران في الحرب واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية".

وواصلت: "القواعد الأمريكية في المنطقة تعرضت لحوالي 100 استهداف منذ 7 أكتوبر، حسب تصريحات البنتاجون، الأمر الذي أعطى الحق لأمريكا في الدفاع عن نفسها وترجمته في استهدافها الأخير بالعراق، ولكن الأخيرة اعتبرته انتهاكًا للسيادة".



