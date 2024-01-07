الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: مهمة "التحالف الدولى" فى العراق انتهت فى 2020 بقرار برلمانى

التحالف الدولي
التحالف الدولي

قال صباح العكيلي، المحلل السياسي، إن مهمة قوات التحالف الدولي في العراق انتهت في 2020 بقرار برلماني، وبالتالي فالقرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء وفق دراسات عديدة معقدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يُبدِ أي موافقة أو ترحيب أو حتى رفض، ولكنهم التزموا الصمت، وتابع: "واشنطن هددت العراق بخسارة الدعم الدبلوماسي الدولي".

السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد ميزاب النصر، خبير أمني واستراتيجي، عن كلمة السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القرار سيادي ولكنه جاء في توقيت حساس للغاية، ويشهد الكثير من التعقيدات، لافتًا إلى أنه ربما يكون قرارًا استباقيًا لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث بالمنطقة.

العراق التحالف الدولى قوات التحالف الدولي أمريكا القواعد الأمريكية وإيران

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