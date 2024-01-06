إهداء ووعد وتسريحة.. محمد صلاح يتصدر التريند

تصدر لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد صلاح، نجم الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، بين الأعلى بمؤشرات البحث، اليوم السبت، لعدة أسباب نرصدها من خلال التقرير التالي:

حديث عفوي من القلب مع الرئيس السيسي

تحدث اللاعب محمد صلاح، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحديث عفوي، وذلك خلال حضوره جانبًا من تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قبل السفر إلى دولة ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال محمد صلاح للرئيس السيسي: "المنظومة بتتحسن كثيرًا وفي دعم كبير من الدولة والوزارة واتحاد الكرة للمنتخب في الفترة الأخيرة.. وده له تأثير على المنظومة ككل"، قائلًا:"إحنا نوعد سيادتك إن إحنا هنبذل جهد كبير في البطولة من أجل حصد البطولة والرجوع بيها إلى مصر".

وتابع محمد صلاح، قائلًا: "إحنا في المنتخب هنبذل الجهد الكبير من أجل إسعاد المصريين والعودة بالبطولة، إحنا شايفين الدعم الكبير من الوزارة واتحاد الكرة، والتطوير كمان في المنظومة".

وعد "صلاح" بالفوز يثير فرحة الجماهير

تفاعلت جماهير السوشيال ميديا، مع وعد قطعه اللاعب محمد صلاح، على نفسه بصفته وبالنيابة عن باقي الفريق، حيث وعد الشعب المصري بالفوز بالبطولة، وذلك خلال حديثه مع الرئيس السيسي، مرددا: " إحنا نوعد سيادتك إن إحنا هنبذل جهد كبير في البطولة من أجل حصد البطولة والرجوع بيها إلى مصر".

تسريحة جديدة أثارت إعجاب جمهور "صلاح"

ظهر محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر بـ"لوك جديد"، يختلف كليًا عن الذي ظهر به في مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى الفراعنة، حيث كانت "تسريحة" محمد صلاح، محط جدل، سواء التي ظهر بها رفقة ليفربول في لقاء نيوكاسل أو بعد تغييرها قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة خلال أيام قليلة.

ونالت "تسريحة" محمد صلاح، استحسان الكثير من جمهور "السوشيال ميديا"، حيث قام بتقصير شعره، خاصة وأن اللوك الماضي حاز على بعض الانتقادات، لطول شعره المبالغ وخاصة انه تأثر بالأمطار التي هطلت على ملعب "أنفيلد".

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محمد صلاح يهدي الرئيس السيسي قميص المنتخب

وأهدى محمد صلاح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قميص المنتخب الوطني يحمل توقيع لاعبي المنتخب، في لفتة طيبة، زادت من الألفة في اللقاء، كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية حديثه مع فريق منتخب كرة القدم، على التقاط صورة تذكارية مع الفريق، ومصافحة اللاعبين.