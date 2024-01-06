السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد صلاح للرئيس: إن شاء الله نرجع منتصرين من بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى مع
الرئيس السيسى مع لاعبى المنتخب

شكر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل والمستمر للرياضة في مصر ولاعبي المنتخب. 

وقال محمد صلاح للرئيس: "نشكر سيادتك على الدعم، الوزير دائمًا يوصل لنا دعم حضرتك.. بصراحة فيه تحسن كبير في المنظومة كلها، دائمًا بيساعدونا على كل حاجة، كل اللي نقدر نوعد حضرتك به اللعيبة ستبذل كل جهدها".

وأضاف: "البطولة السابقة لم نكن محظوظين لكن عملنا كل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا، مبسوط بأداء البطولة الماضية، وإن شاء الله هنبذل مجهود أكثر، نشكر حضرتك على الدعم، أهم حاجة المنظومة كلها الوزارة واتحاد الكرة واللعيبة، إن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع منتصرين إن شاء الله".

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