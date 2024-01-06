مدير "آثار سقارة": التنقيب مستمر وسيتم الكشف عن المزيد فى المستقبل القريب

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية، تفاصيل كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، والتي تم العمل عليها من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة منذ 6 مواسم، لافتًا إلى أن سقارة هي إحدى أهم المناطق الأثرية لما بها من آثار مهمة ترجع إلى عصر الأسرتين الأولى والثانية والدولة القديمة والدولة الحديثة والمتأخرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على "دى إم سي"، أن الموقع يحوي حقبا تاريخية مختلفة، أشهرها مقابر الأسرة الأولى، وتم العثور على مقبرة من العصر الروماني، وعثر فيها على بعض القطع الأثرية واللوحات الحجرية التي تمثل الفن في ذلك الوقت.

اكتشافات أثرية من الأسرة الثانية

وتابع: "تم اكتشاف مقبرة صخرية تعود لعصر الأسرة الثانية، وعدد من العناصر المعمارية والدفنات، بجانب الأواني الحجرية والمصنوعة من الألباستر، وبعض المباني من الطوب اللبن تعود إلى الدولة الحديثة والعصر المتأخر، وبعض التوابيت الخشبية المتهالكة".

وأوضح: إن التنقيب مستمر، وسيتم الكشف عن محتويات الحافة الصخرية، لأننا في مرحلة أولى من الكشف، مما سيعطي مزيدا من الاكتشافات في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن القطع الأثرية يتم تسجيلها وتوثيقها وتخزينها للمعامل التابعة لمنطقة سقارة، ومن ثم عرضها في كل المتاحف المصرية.