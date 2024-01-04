الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كشف جديد بمنطقة سقارة الأثرية.. مقبرة من عصر الأسرة الثانية وعدد من الدفنات واللقى الأثرية

اكتشاف جديد بمنطقة
اكتشاف جديد بمنطقة سقارة الأثرية

نجحت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة واسيدا في الكشف عن مقبرة صخرية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقي الأثرية عصور تاريخيّة مختلفة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي داخل وأعلى مقابر الكتاكومب بمنطقة سقارة الأثرية.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن دراسة التصميم المعماري للمقبرة المكتشفة وما عثر بداخلها من أطباق وأوان فخارية تشير إلى الحقبة التاريخية لبنائها، حيث إنها تعود لعصر الأسرة الثانية.

من جانبه أضاف د. محمد يوسف، مدير عام آثار سقارة ورئيس البعثة من الجانب المصري أن الدفنات التي تم الكشف عنها تتمثل في بقايا دفنة آدمية لرجل بها قناعا ملونا، ودفنة أخرى لطفل صغير، بالإضافة إلى عدد من الدفنات من العصر المتأخر والبطلمي بها تابوت من عصر الأسرة الثامنة عشرة في حالة سيئة من الحفظ بداخله إناء من الألباستر بحالة جيدة.

وأشار د. نوزومو كاواي، رئيس البعثة من الجانب الياباني أن البعثة عثرت على العديد من اللقى الأثرية، منها تمثالان من التراكوتا للمعبودة إيزيس، عليها بقايا لون أبيض وللمعبود حربوقراط الطفل يمتطي طائرا، وقناع به بقايا ألوان من الأخضر والأبيض، وأجزاء من تميمتين من الفيانس للمعبودة إيزيس والمعبود بس، وجزء من أوشابتي  من الحجر الجيري عليه بقايا كتابات هيروغليفية، وتميمة من الفيانس لعين أوجات، ومسرجة من الفخار، وأوستراكا من الفخار عليها كتابات بالهيراطيقية، بالإضافة إلى بعض الأدوات الفخارية وكسرات من الفخار.

وأكد د. نوزومو كاواي أن البعثة قامت بأعمال التسجيل والتوثيق الأثري لجميع المكتشفات، معربًا عن آماله في أن تحقق البعثة المزيد من الاكتشافات بالمنطقة خلال مواسم حفائرها القادمة للكشف عن المزيد من أسرار منطقة سقارة الأثرية، والتي لا تزال تبوح بها.

البعثة الأثرية المصرية المجلس الأعلى للآثار مقبرة صخرية اللقي الأثرية منطقة سقارة

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