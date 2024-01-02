الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أثرى: توت عنخ آمون حياته مليئة بالأساطير والأسرار وقناعه الأغلى بالعالم

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

قال مجدي شاكر، خبير أثري، إن مقبرة توت عنخ آمون، هي المقبرة الوحيدة التي وجدت سليمة حتى الآن، وبعد اكتشافها غيرت تاريخ مصر بأكمله وتم عمل أفلام وقصائد وأغاني لها.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منيرة المهدية غنت له وأحمد شوقي، كتب قصيدة لتوت عنخ آمون، والذي استطاع أن يغير العالم كله سياسيًا وفنيا ولذا نحن أمام ملك غير عادي.

 

وأكد أن قاعة الملك توت عنخ آمون، بالمتحف المصري الكبير، ستكون 7 آلاف متر وهي بحجم المتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أن المقبرة تم اكتشافها في غرفتين وفي داخلها أكثر من 5 آلاف قطعة وأبرزها قناع توت والذي يعتبر أغلى وأثمن قناع في العالم ولا يوجد مثيل له عندما ذهب معرض توت عام 1967 بألمانيا زاره مليون زائر وكان الناس يقفون في الشوارع.

 

كرسي عرشه يدون قصة حبه لزوجته

وأشار إلى أن "توت"، من أول مولده وحتى وفاته توجد الكثير من الأساطير حوله، وحياته كلها ألغاز وتسمح بإنتاج الكثير من الدراما عنه، موضحًا أن كرسي العرش الخاص به حمل أجمل قصة حب بينه وبين زوجته ونرجوا استخدام اسم توت كعلامة دولية.

خبير الأثري توت عنخ آمون الأساطير الغاز أثمن قناع

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