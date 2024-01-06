السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى للاعبى المنتخب: الأخلاق أهم.. اعكسوا صورة طيبة عن مصر

الرئيس السيسى ولاعبو
الرئيس السيسى ولاعبو المنتخب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنتخب الوطني يمثل قوة ناعمة كبيرة للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس، خلال لقائه لاعبي منتخب مصر في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أنتم موهوبون، والموهبة تُحمل أصحابها مسئولية تجاه الوطن".

وتابع: "إنتوا ليكوا تأثير كبير جدًا على كل اللي بيشوفكم، وده موضوع بعيد عن المكسب والخسارة، وحجم التزامنا أخلاقيًا هو الأهم، إنتوا بتصدروا صورة جميلة لكل الشباب الصغير، فحافظوا على النقطة دي وإنتوا في حماس اللعب، عايزين صورة راقية وجميلة عن مصر".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الدولة المصرية منتخب مصر

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