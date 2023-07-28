رئيس وزراء قطر يصل أوكرانيا.. وملف تصدير الحبوب ضمن أجندة مباحثاته

وصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الوزير القطري سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لبحث عدد من الملفات المهمة.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن قطر ستجدد في كييف موقفها الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليًا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

اتفاق تصدير الحبوب

كما سيتم خلال الزيارة أيضًا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وآفاق التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفق نص البيان.

وكانت روسيا أعلنت في 17 يوليو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف إن الاتفاق وصل إلى نهايته "بحكم الأمر الواقع"، بعد ساعات على هجوم ليلي شنّه الجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة على جسر القرم.

من جهتها، عبرت أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود لسنا خائفين"، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

كما أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أن قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.