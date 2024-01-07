"الاتحاد العربى للاستثمار الرياضى": استضافة البطولات القارية قوة ناعمة للدولة المستضيفة

كشف المهندس كريم إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي، عن أن القيمة التسويقية للمنتخبات تكون مهمة جدًا في البطولات القارية، حيث بلغت 3 مليارات يورو لمنتخبات أمم إفريقيا 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المستضيفة للبطولة تعلن عن نفسها، حيث يتم استقبال وفود كبيرة، والعمل على حسن استقبالها، مما ينعكس على حجم التنمية السياحية.

تغطية الإيرادات لحجم المصاريف والتكاليف

وحول تغطية الإيرادات لحجم المصاريف والتكاليف للدولة المستضيفة، أوضح أنها تغطى وأكثر وذلك على حسب قوة الدولة، وذلك لأنه يُنظر إلى جوانب الدولة من حيث الاقتصاد والاستثمار، أو الجانب السياحي.

وتابع: "الأهم أن تكون الدولة جاهزة من حيث البنية التحتية، إذ يتم التعرف على الدولة من خلال التنظيم للبطولات، واستتباب الأمن، ووعي وثقافة أهل البلد بالضيوف"، مشيرًا إلى أنها تعد قوة ناعمة تؤثر بشكل إيجابي أكثر من الرسائل المباشرة للدعوات للاستثمار.

وبشأن زيادة القيمة المادية للمركز الأول بالبطولة، واصل: "يعطي قيمة تسويقية للبطولة ذاتها، ودفعة أكبر لمستحقيها، كما من الممكن أن يرفع من القيمة المادية للرعاة، وقيمة اللاعبين".

وأكد المهندس كريم إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي، أن القطاع السياحي هو الأكثر رواجًا خلال فترة أو بعد البطولات، ثم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وخاصة الاستثمار الرياضي.

