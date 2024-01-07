الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل القرصنة الإلكترونية لمطار رفيق الحريرى وتهديد لحزب الله

القرصنة الإلكترونية
القرصنة الإلكترونية

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة، عن تفاصيل تعرض مطار رفيق الحريري الدولي لقرصنة واختراق إلكترونى، وبث رسالة تهديد لحزب الله، ومضمون الرسالة وأصداؤها في بيروت.

 

حالة قلق شديد جراء اختراق أجهزة العرض داخل مطار رفيق الحريري الدولي

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك حالة قلق شديد جراء اختراق أجهزة العرض داخل مطار رفيق الحريري الدولي، خاصة أنه تزامن مع عطل رئيسي في أجهزة الحقائب وفحصها ونقلها، ما أدى إلى ارتباك كبيرفي المطار، وتزامن مع ذلك رسالة نصية عبر الهواتف منسوبة لشركة طيران الشرق الأوسط، لكن لم تؤكد الشركة مضمون الرسائل.

 

رسالة تهديد لحزب الله الشارع اللبناني لا يريد الحرب

وأشار إلى أن الرسالة حملت شعارًا لمجموعة تسمى مجموعة جنود الرب، وتضمنت دعوة وتحذيرًا لحزب الله من جر لبنان لحرب شاملة مع إسرائيل، والرسالة في منطقة جغرافية تبعد 5 كيلومترات من موقع استهداف مسيرة إسرائيلية لضاحية جنوبية في بيروت.

وأوضح سنجاب أن الرسالة تأتي داخل السياق العام جراء تدهور الأوضاع والتوتر بين لبنان وإسرائيل، الرسالة تكشف قلقًا كبيرًا من الشارع اللبناني، كما أن شوارع العاصمة بيروت تملأه لوحات إعلانية كبيرة أن لبنان لا يريد الحرب، الشعب اللبناني لا يريد الحرب ولا يريد مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

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