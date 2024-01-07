الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى أمريكى: عدم توسيع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أولوية للولايات المتحدة

السفير ريتشارد شيمرر
السفير ريتشارد شيمرر

قال السفير ريتشارد شيمرر، دبلوماسي أمريكي سابق، إن أولوية الولايات المتحدة هو ضمان ألا ينتشر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمناطق أخرى، وهناك تطورات بالفعل في العراق ولبنان واليمن.

اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة أمريكا

وأضاف خلال مداخلة لقناة  القاهرة الإخبارية، أنه ليس في مصلحة أمريكا اتساع رقعة الصراع، ولفت إلى أن زيارة بلينكن ستتضمن مناقشة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، وسيناريو غزة ما بعد وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن بلينكن وصف المباحثات بأنها لن تكون سهلة، بسبب اختلافه مع عدد من خطط إسرائيل، وأنه سينقل قلق الولايات المتحدة، ويبعث رسالة بأنهم لا يريدون لهذا العنف أن يستمر.

أما عن الاتهام لبلينكن بأنه يسعى لسرقة الانتصار الفلسطيني، أو محاولة لكسب الوقت لإنقاذ إسرائيل من صواريخ المقاومة، قال شيمرر إن الاستعداد لحوار سياسي لما بعد الصراع يحفظ للفلسطينيين حقهم في أرضهم. 

إسرائيل والفصائل الفلسطينية العراق ولبنان واليمن القاهرة الإخبارية الانتصار الفلسطيني إنقاذ إسرائيل من صواريخ المقاومة

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