السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى لمنتخب كرة القدم: أنتم قوة ناعمة كبيرة لبلدنا

الرئيس السيسى ولاعبو
الرئيس السيسى ولاعبو المنتخب

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لمنتخب كرة القدم أثناء تفقده تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي، في رسالته: "التميز مسئولية، أنتم في النهاية تمثلون بلدكم، وتمثلون أنفسكم،  على المستوى الشخصي يهمك تتطور وتتقدم، وهذا لن يتأتى إلا بموهبتك، تبذل أقصى جهد. كرة القدم لعبة جماعية، وكل فرد داخل الفريق يبذل جهدا كبيرا، ومحصلة نجاحنا كلنا أننا نمثل بلدنا وأنفسنا والفريق نفسه، وهي مسئولية مع بعضنا".

وأضاف: "النجاح ليس بالموهبة فقط، وإنما بالموهبة والإخلاص، الإخلاص للفكرة واللعبة والإخلاص للفريق وللدولة، المنتخب المصري قوة ناعمة كبيرة قوي لبلدنا، ليس على المصريين فقط وإنما على العالم كله، كرة القدم أكبر لعبة فى العالم لها جماهيرية ولها محبوها ولها تأثير كبير جدًا".

السيسي منتخب كرة القدم المنتخب أنفسكم لنجاح ليس بالموهبة فقط

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