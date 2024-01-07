خبير: تايوان خط أحمر بالنسبة لبكين وإعلان استقلالها يؤدي إلى حرب

قال الدكتور إينار تانجن كبير الباحثين في معهد تاييهي، إنه إذا أعلنت تايوان استقلالها وكانت الولايات المتحدة الأمريكية مؤيدة لهذا الأمر، فسيكون هذا بمثابة إعلان حرب، خاصة لأن تايوان خط أحمر بالنسبة للصين.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي مهتم بالانتخابات والاستقلال التايواني، وبكين تراه تهديدا لأنه يقوض الاتفاقات الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين.

الولايات المتحدة تسلح تايوان بـ300 مليار دولارسنويا

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسلح تايوان بـ300 مليار دولار سنويا، ما يعد انتهاكا للاتفاقات الثلاثة، التي تضمنت أنهم لن يقوموا بتسليح تايوا، ومن وجهة النظر الصينية تايوان جزء من الصين.

وأردفت: "إذا أعلنت تايوان أنها مستقلة سيؤدي إلى أن تقوم الصين برد فعل، وقد تتدخل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تستمر في عقد اجتماعات مع المسئولين مما يشير إلى أنهم يشجعون نوعًا من الحركة الاستقلالية ما يزيد من التوتر، لأن تايوان خط أحمر للصين وأي محاولة إعلان استقلالها يؤدي إلى حرب.