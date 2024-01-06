السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشكر محترفى المنتخب: "ربنا يوفقكم وإن شاء الله تسعدونا"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمحترفين في منتخب كرة القدم، وقال لهم: "أتمنى لكم كل التوفيق، لن أنسى أشكر المحترفين الموجودين خارج مصر في النوادي المختلفة، إن شاء الله توفقوا في رحلتكم، إن شاء الله ربنا يوفقكم وتأتوا بنتيجة تفرّحنا كلنا".

وختم الرئيس السيسي كلمته خلال تفقد تدريبات المنتخب: "كل سنة وأنتم طيبين، عام سعيد عليكم وعلى أسركم خلّوا بالكم من أنفسكم، دائمًا تحبوا بعضكم بإخلاص، إحنا بشر ممكن نبقى مع بعض متحدين، أتمنى لكم كل التوفيق، ومش أنا بس، كل المصريين بيتابعوا كل لاعب فيكم، ربنا يوفقكم وإن شاء الله تسعدونا".

السيسي منتخب كرة القدم النوادي المختلفة المحترفين

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