ناقد رياضى: زيارة الرئيس السيسى تدريبات المنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية رسالة مهمة

قال الناقد الرياضي عبدالحميد فراج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ستاد مصر بالمدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية رسالة مهمة جدًا، حيث أكد الدعم والمساندة للفريق قبل ساعات قليلة من البروفة الأخيرة في مباراة منتخب تنزانيا ثم السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف فراج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي كان مهتمًا بأصغر التفاصيل، وتحدث مع اللاعبين بشكل عام، ومحمد صلاح قائد المنتخب الوطني، كما تحدث مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وأكد دعمه لهم.

مصر تمتلك إمكانيات في اللعبة تؤهلها للفوز بأكثر من 7 بطولات

ولفت الناقد الرياضي، إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية وجود ملاعب في كل المحافظات، كما تحدث عن إمكانيات الشباب، وأنه يتمنى احتراف عدد كبير من لاعبي مصر في الدول الأوروبية.

وأوضح الناقد الرياضي، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تمتلك إمكانيات في اللعبة تؤهلها للفوز بأكثر من 7 بطولات، وجميعها رسائل دعم ومساندة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على دعم المنتخب.