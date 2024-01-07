وزير الرياضة يكشف كواليس حديث الرئيس السيسى مع كهربا خلال زيارة معسكر المنتخب

بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارته لمعسكر منتخب مصر، قبل سفر الفريق إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "تشرفنا اليوم بزيارة السيد رئيس الجمهورية الجديدة والتي أصبحت لها معالم كبيرة من الإنجازات في تلك الفترة".

وأضاف: "سيادة الرئيس زار مدينة مصر الأولمبية وتفقد المنشآت، كل عوامل المدن الحديثة موجودة فيها وهذه المدينة انتهت قبل الأزمات الاقتصادية العالمية".

وواصل حديثه: "ندعو الله بالتوفيق للمنتخب الوطني في البطولة الأفريقية لأنه المثال الحي لصورة الرياضة المصرية والمتحكم الرئيسي في مزاج الشعب المصري، وزيارة الرئيس منحت اللاعبين دفعة معنوية عالية، كما انه التقط صورة تذكارية معهم".

وتابع: "رسالة الرئيس دائمًا إن الرياضي المصري لا بد أن يكون مميزًا، وأفضل شاب رياضي في الدنيا، وأن يبذلوا جهدا كبيرا، لأن الكرة تمثل شيئًا مهمًا للمصريين، والكابتن محمد صلاح قال إن كل الإمكانيات متاحة لنا، وهذا دورنا أن نوفر المناخ الكامل والباقي جهدهم".

واستمر: "الرئيس متابع جيد على مستوى الرياضة وهو شخص رياضي".

أما عن حوار الرئيس السيسي مع كهربا لاعب الأهلي، قال وزير الرياضة: "الرئيس صافح جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين وجاء كهربا وقال لسيادة الرئيس وهو يصافحه: أنا كهربا، وقال له أعرفك".

وأردف: "اللاعبون في حالة تركيز شديدة والمنتخب في تصنيف جيد وهناك روح عالية ومرتفعة من الجميع".

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