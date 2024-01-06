وزير الرياضة: زيارة الرئيس للمنتخب الوطنى قبل انطلاق "أمم إفريقيا" دعم معنوى كبير للاعبين

قال وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024 تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، وكانت بمثابة دافع كبير للاعبين، ورفعت من معنوياتهم بشكل كبير، وتدعمهم في مهمتهم الوطنية، وتمنحهم دافعًا كبيرًا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وأضاف صبحي، في تصريحات خاصة، أن الرئيس السيسي تحدث مع اللاعبين عن أهمية البطولة وضرورة تحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد دعمه الكامل للمنتخب، مشددًا على أهمية تحقيق المنتخب نتائج إيجابية في البطولة، ورفع اسم مصر عاليًا.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي مدينة مصر الأوليمبية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الرئيس الكبير بالرياضة المصرية، كما تعكس ثقته في قدرات المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية، وإسعاد الشعب المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه، أيضًا، بضرورة تطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية.

وأعرب "صبحي" عن شكره الرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بالرياضة المصرية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المنتخب الوطني يستعد جيدًا للبطولة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية.

وأعرب لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن سعادتهم بزيارة الرئيس السيسي لهم، مؤكدين أنها تعد دعمًا معنويًا كبيرًا لهم.

وقال محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، إن زيارة الرئيس السيسي كانت "رسالة دعم معنوي كبير لنا".

وأضاف صلاح أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية تحقيق المنتخب نتائج إيجابية في بطولة أمم إفريقيا، ورفع اسم مصر عاليًا.

وقال صلاح: "نحن نتعهد للشعب المصري ببذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وإسعادهم".

البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، التي تعتبر أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة كبرى المحافل الدولية.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة، أن مكونات المدينة المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمرارًا لاستضافة مصر الأحداث والبطولات الدولية، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وشدد وزير الرياضة على أن المدينة صممت وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير المعمارية والفنية والرياضية العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يسهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة.

وأوضح أن هذا الصرح الشامخ الشاهد على عظمة الجمهورية المصرية الجديدة سيضم واحدا من أكبر مجمعات ميادين الرماية في العالم، ويبلغ عددها 22 ميدانًا، ومتحفا رياضيا، وفندق إقامة، ومبنى المراسم والاستقبالات والاحتفالات، وجدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضي المصري، ومنطقة إدارية، ومنطقة تجارية، وقاعات مناسبات، وأماكن انتظار السيارات.

كما تضم المدينة استادًا رياضيا يسع 90 ألف متفرج، وصالة مغطاة تسع 8 آلاف متفرج، وصالة مغطاة تستوعب 15 ألف متفرج، ومجمع اسكواش، ومجمع حمامات السباحة الأوليمبي، بجانب ملعب تنس أرضي رئيسي وآخر فرعي، وملاعب فروسية، وملاعب تدريب تنس، وملاعب متعددة الأغراض، ومستشفى للطب الرياضي، والمناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال، ومسرح روماني، ويتم مراعاة المعايير الدولية في كل المكونات الإنشائية للمدينة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه يجري حاليا، ووفق توجيهات الرئيس السيسي، التنسيق مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية الكبرى؛ لضمان تسويقها بشكل يليق بحجمها، وذلك لضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها عوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية، كما تعتزم استضافة بطولات عالمية وأوليمبية بها خلال الفترة المقبلة.