الأرصاد: استقرار كامل فى الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا كاملًا فى الأحوال الجوية منذ الثلاثة أيام الماضية حتى يوم الثلاثاء المقبل على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرًة الى أن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجة إلى درجتين.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ما يؤدى الى ارتفاع قيم درجات الحرارة، وأيضًا مصادر الكتل الهوائية هى كتل هوائية صحراوية تؤدى لحدوث ارتفاع فى قيم درجات الحرارة، كما أنها تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى من 3 الى 4 درجات.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه خلال فترة الليل، وعقب غياب أشعة الشمس، وخاصة فترات الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وأقل من 10 درجات على محافظات شمال الصعيد.