"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يدك تمركزات للدعم السريع (فيديو)

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع مضطربة تمامًا في العاصمة السودانية، لافتًا إلى أن طيران الجيش السوداني مازال يحلق في سماء العاصمة، وهناك قصف موازي في مناطق تابعة للدعم السريع.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في قلب الخرطوم، ويبدو أن الأوضاع مضطربة في عدة اتجاهات من نواحي مدن العاصمة، ولا تزال ألسنة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شهود عيان كشفوا عن تجمع لقوات الدعم السريع نواحي الفرقة الأولى تتجه نحو مدينة سنار التي لا تبعد كثيرًا عن منطقة ود مدني، وهناك ارتكازات للدعم السريع تتواجد في الأحياء، وبدأت تتحرك خارج ولاية الجزيرة وذلك للهجوم خلال الساعات المقبلة.