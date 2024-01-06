السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يدك تمركزات للدعم السريع (فيديو)

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع مضطربة تمامًا في العاصمة السودانية، لافتًا إلى أن طيران الجيش السوداني مازال يحلق في سماء العاصمة، وهناك قصف موازي في مناطق تابعة للدعم السريع. 

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في قلب الخرطوم، ويبدو أن الأوضاع مضطربة في عدة اتجاهات من نواحي مدن العاصمة، ولا تزال ألسنة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شهود عيان كشفوا عن تجمع لقوات الدعم السريع نواحي الفرقة الأولى تتجه نحو مدينة سنار التي لا تبعد كثيرًا عن منطقة ود مدني، وهناك ارتكازات للدعم السريع تتواجد في الأحياء، وبدأت تتحرك خارج ولاية الجزيرة وذلك للهجوم خلال الساعات المقبلة.

الجيش السوداني تمركزات للدعم السريع الميليشيا الفرار من الخرطوم الخرطوم الدعم السريع

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة الإسرائيلى وحققنا إصابات مباشرة

100 محام تشيلى يقدمون شكوى لـ"الجنائية الدولية" ضد نتنياهو

وزير الخارجية الأيرلندى: التصريحات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين مرفوضة

"إسكان النواب": 4 مخالفات لا يجوز التصالح عليها نهائيًا

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية (فيديو)

هل تناول الطعام قبل النوم مباشرة من مسببات أمراض القلب؟.. استشاري يجيب

"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية.. واستقرار الطقس حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

مها أبوعوف.. ليدى الـ«فور إم»

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العاروري.. إسرائيل تُفعل "نيلي" لاغتيال قادة حماس

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار