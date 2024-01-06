السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار، تحديدًا فترة الظهيرة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نتأثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد مرتفع جوي، مما يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، والكتل الهوائية معظمها صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها.

ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فترة الليل تشهد فرق كبير في درجات الحرارة، خاصة في فترة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ونشهد انخفاض كبير في نسب الرطوبة، مما يجعلنا نشعر أكثر بالأجواء الباردة.

وتابعت: الشبورة المائية ظاهرة جوية منتشرة بشكل كبير في الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد الأحوال الجوية استقرار الاحوال الجوية أغلب محافظات الجمهورية محافظات الجمهورية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

مها أبوعوف.. ليدى الـ«فور إم»

الطائفة الإنجيلية تقيم احتفالها الرسمى بعيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

كاتب: الاهتمام بكبار السن والمرأة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس السيسى

فريدة الشوباشى: سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت بسبب دعمها لإسرائيل

كيف تحمى نفسك من اختراق حساباتك؟.. خبير أمن معلومات يجيب (فيديو)

2263 شاحنة.. "إكسترا نيوز" ترصد حجم المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)

كيف أصبحت مصر حديث العالم بعد القضاء على فيروس سى؟.. استشارى يجيب

الهلال الأحمر الفلسطينى: إقامة أول مخيم منظم بالتعاون مع مصر لإيواء النازحين بغزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

القاهرة الإخبارية: أنباء عن حادث بحرى فى باب المندب جنوب البحر الأحمر

أسعار السلع التموينية يناير 2024 في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

السياحة تعلن عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار