الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار، تحديدًا فترة الظهيرة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نتأثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد مرتفع جوي، مما يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، والكتل الهوائية معظمها صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها.

ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فترة الليل تشهد فرق كبير في درجات الحرارة، خاصة في فترة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ونشهد انخفاض كبير في نسب الرطوبة، مما يجعلنا نشعر أكثر بالأجواء الباردة.

وتابعت: الشبورة المائية ظاهرة جوية منتشرة بشكل كبير في الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.