السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.وتتوقع هيئة الأرصاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

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