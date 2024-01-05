الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وذكر خبراء الهيئة أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 13

كفرالشيخ 22 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 22 14 

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 22 09

رفح 22 08

رأس سدر 24 11

نخل 20 06

كاترين 19 05

الطور 23 12

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 22 11

العلمين الجديدة 22 10

مطروح 22 11

السلوم 22 10

سيوة 21 08

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

الشلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبورماد 26 18 

رأس حدربة 25 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11 

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 24 11

الأرصاد الجوية طقس مائل للدفء دافئ على جنوب سيناء شبورة مائية صباحا حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة

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