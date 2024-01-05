الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس شتوى مشمس اليوم والعظمى فى القاهرة 21

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، إن طقس اليوم شتوي مشمس مائل للدفء على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، دافئ في المناطق الجنوبية خلال فترات النهار، مشيرة إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخر.

"الأرصاد": درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 21 درجة

وتابعت: "سنبدأ تدريجيًا التأثر بكتل هوائية صحراوية يصاحبها ارتفاعات طفيفة جدًا في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار في معظم الأنحاء".

كما أشارت إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، خصوصًا في المحافظات الداخلية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة إلى درجتين، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 21 درجة مئوية.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 5-1-2024 | درجات الحرارة فى محافظات مصر

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