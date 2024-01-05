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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 5-1-2024 | درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 5-1-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية.

وتتشكل الشبورة المائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتبقى الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية ولا أمطار على القاهرة الكبرى

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وقال خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في الإسكندرية إنه من المتوقع هطول الأمطار، ونسيم خفيف للرياح تهب من الغرب بسرعة من 11-14 كم \ ساعة، وسماء صافية، وتبلغ نسبة الرطوبة في الإسكندرية في النهار: 45%، وتصل في الليل إلى  85%، وتكون الرياح  شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط على فترات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

 

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

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