حالة الطقس اليوم الخميس 4 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر من الموضوعات المهمة في الوقت الحالي؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وبدأ الإحساس بالبرودة الشديدة في فترات كبيرة من اليوم.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 4 يناير 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردة على باقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد إلى زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 21 14

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 12

نخل 18 08

كاترين 16 06

الطور 24 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 25 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 21 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 10

أبو سمبل 24 11