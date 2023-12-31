توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد 2024

ترتفع معدلات البحث عن توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد للاستعداد لاحتفالات بداية العام بشكل جيد وعدم التعرض للبرد القارس التي يتصف بها فصل الشتاء وشهر يناير بالأخص.

نشر في التقرير التالي توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية الراصد لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع ودرجات الحرارة خلال أسبوع في القاهرة.

توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية في النشرة الأسبوعية لحالة الطقس فإن حالة الطقس تكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ونوهت الأرصاد في بيانها بأنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة من يوم الاثنين 1 يناير 2024 وحتى يوم الخميس 4 يناير 2024 على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة مساء الإثنين الى مناطق من القاهرة الكبرى على ترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب.

متوسط درجات الحرارة العظمى خلال الأسبوع الجاري

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20-21

السواحل الشمالية 20-21

شمال الصعيد 21-22

جنوب الصعيد 24-26

درجات الحرارة لمدة أسبوع في القاهرة

الاثنين 1 يناير 2024

22°/14°

الثلاثاء 2 يناير 2024

22°/13°

الأربعاء 3 يناير 2024

22°/12°

الخميس 4 يناير 2024

مشمس

22°/12°

الجمعة 5 يناير 2024

22°/13°

السبت 6 يناير 2024

23°/13°

الأحد 7 يناير 2024

24°/13°

الاثنين 8 يناير 2024

23°/12°.