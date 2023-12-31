الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد 2024

الطقس
الطقس

ترتفع معدلات البحث عن توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد للاستعداد لاحتفالات بداية العام بشكل جيد وعدم التعرض للبرد القارس التي يتصف بها فصل الشتاء وشهر يناير بالأخص.

نشر في التقرير التالي توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية الراصد لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع ودرجات الحرارة خلال أسبوع في القاهرة. 

توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية في النشرة الأسبوعية لحالة الطقس فإن حالة الطقس تكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. 

ونوهت الأرصاد في بيانها بأنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة من يوم الاثنين 1 يناير 2024 وحتى يوم الخميس 4 يناير 2024 على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة مساء الإثنين الى مناطق من القاهرة الكبرى على ترات متقطعة. 

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب. 

متوسط درجات الحرارة العظمى خلال الأسبوع الجاري

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20-21 

السواحل الشمالية 20-21

شمال الصعيد 21-22

جنوب الصعيد 24-26

طوارئ واستعدادات مكثفة بالإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ

درجات الحرارة لمدة أسبوع في القاهرة

الاثنين 1 يناير 2024 

22°/14°

الثلاثاء 2 يناير 2024

22°/13°

الأربعاء 3 يناير 2024 

22°/12°

الخميس 4 يناير 2024

مشمس

22°/12°

الجمعة 5 يناير 2024

22°/13°

السبت 6 يناير 2024

23°/13°

الأحد 7 يناير 2024

24°/13°

الاثنين 8 يناير 2024

23°/12°.

اقرأ أيضاً

توقعات الشبورة غداً وحالة الطقس اليوم تزامناً مع احتفالات راس السنه 2024

توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد توقعات الطقس هيئة الارصاد الأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة العظمى خلال الاسبوع درجات الحرارة لمدة اسبوع في القاهرة

الأكثر قراءة

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

الحكومة تلزم الشركات بكتابة سعر البيع النهائى لـ7 سلع مهمة

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة