الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات الشبورة غداً وحالة الطقس اليوم تزامناً مع احتفالات راس السنه 2024

شبورة
شبورة

يؤثر تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة في حركة السفر، حيث تناشد الأرصاد الجوية السائقين على الطرق التي تتكون عليها الشبورة بتوخي الحذر تجنيًا للحوادث، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات الشبورة غدا وحالة الطقس اليوم تزامناً مع احتفالات راس السنه 2024.

توقعات الشبورة غداً 

وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن الشبورة غدا تظل كما هي في مثل هذا الوقت من العام، فتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية  صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل الشبورة  لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح. 

حالة الطقس اليوم 

وفق بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم تزامنًا مع احتفالات راس السنة الميلادية فهناك استقرار في حالة الطقس، وتقل سرعات الرياح وتعود الحرارة للارتفاع بشكل نسبي درجتين تقريبًا مع سحب متقطعة على المناطق الشمالية، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية  شديد البرودة على كاترين، لطيف لمعتدل نسبيًا على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء نهارًا.

ومن المتوقع أن تتشكل الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة، ولكنها تكون خفيفة ولفترة قصيرة. 

وعن حالة البحرين الأبيض والأحمر اليوم الأحد فإن ارتفاع الموج في  البحر المتوسط  يكون  معتدل، ويصل من متر ونصف إلى مترين والرياح  شمالية غربية  ، أما  البحر الأحمر فهو  معتدل ارتفاع الموج من  متر ونصف  الى مترين الرياح  شمالية   ، و خليج السويس معتدل  وارتفاع الموج متر  الى متر ونصف والرياح شمالية  غربية.

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الأحد 31 ديسمبر.. حالة الطقس غدا يوم رأس السنة 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة                                10°           22°             

القليوبية                             11°            21°.           

الجيزة                                10°            22°

السلوم                                14°            19°

مطروح                             15°             19°

العلمين                               16°.           19°

واحة سيوة.                      9°               20°

الاسكندرية                         15°             18°

البحيرة                               15°            20°

كفرالشيخ                           16°             20°

دمياط                                15°             19°

بورسعيد                             15°            19°

العريش                              16°            20 °

رفح                                   15°             20°

الدقهلية                             11°               22°

الغربية                               12°               23°

الشرقية                              11°              22°

المنوفية                              10°            23°

الاسماعيلية.                       12°             21°

القنطرة غرب.                     13°.            21°

السويس.                            12°            22°

فايد.                                 13°.           21°

نخل                                  7°            17°

سانت كاترين.                      6°             14°

شرم الشيخ.                        15°            23°

الطور.                                16°            22°

راس سدر                           17°.           21°

ابو زنيمة.                           16°.           20°

ابو رديس.                          16°.           20°

دهب.                               17°.            22°

نويبع.                               18°.            23°

زعفرانة.                            15°.            20°

راس غارب.                         14°.           20°

الغردقة.                             16°             22°

سفاجا.                              17°.            23°

مرسى علم                         18°             24°

بورغالب.                           17°.            24°

القصير.                             16°.             22°

راس بناس.                        17°.            25°

شلاتين.                             18°             25°

ابورماد.                             17°.             26°

حلايب.                              18°             26°

راس حدربة.                       17°.            26°

الواحات البحرية.                 9°.           21°

الفرافرة.                             10°.           22°

الدخلة.                               8°.          22°

الخارجة.                            7°.           22°

الفيوم.                               11°             23°

بنى سويف                         10°             22°

المنيا.                                10°             22°

اسيوط.                             12°             23°

سوهاج.                             11°             23°

قنا.                                   12°              24°

الاقصر.                               14°            24°

ادفو.                                 14°.           25°

اسوان.                              15°            24°

الوادى الجديد.                     10°            22°

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