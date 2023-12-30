الأحد 31 ديسمبر.. حالة الطقس غدا يوم رأس السنة 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024 والتي توافق يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، وذلك استعدادًا للاحتفال مع الأهل والأصدقاء مع بداية العام الجديد.

حالة الطقس غدا يوم رأس السنة 2024

ويبحث المواطنين اليوم السبت عن آخر تحديث لحالة الطقس في يوم رأس السنة 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، حدوث ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية وفرص سقوط أمطار خفيفة.

وفي تصريح خاص لـ “الدستور”، قال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي، ومدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد في هذه الفترة شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، وهذه الاماكن بتكون معرضة أكثر لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، محذرًا السائقين في هذا الوقت من سرعة القيادة لتجنب الحوادث.

حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024، ومن المؤكد تكوُّن الشبورة المائية سيستمر يوم الأحد المقبل أيضا، وفق الأرصاد الجوية، مع زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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خريطة سقوط الأمطار في رأس السنة

أكدت الأرصاد الجوية، على توافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، أما عن الفترة المقبلة سنشهد تحسن في درجات الحرارة من حيث الإعتدال صباحًا والبرودة في الليل.

وأوضحت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض على محافظات شمال الصعيد حيث يمكن الاستمتاع بالأجواء الشتوية مع ارتداء ملابس شتوية ثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد الشديدة حيث يتميز هذا الشتاء بأنه قريب من العام الماضي وليس فيه منخفضات جوية شديدة.

صور تهنئة بمناسبة يوم رأس السنة 2024

صور تهنئة بمناسبة يوم رأس السنة 2024

صور تهنئة بمناسبة يوم رأس السنة 2024

صور تهنئة بمناسبة يوم رأس السنة 2024