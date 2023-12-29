استعدادًا للاحتفال.. حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024، استعدادًا لاحتفال الأسر المصرية بهذه المناسبة لحلول العام الجديد 2024.

وتوقعت الأرصاد الجوية، طقس ليلة رأس السنة أثناء فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة فى أوله، وبارد في ساعات الليل المتأخرة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 09 إلى 13 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة، بدءا من الجمعة حتى الأربعاء المقبل، أذ أكدت في بيان رسمي لها، حدوث ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية وفرص سقوط أمطار خفيفة.

صور رأس السنة 2024

أجمل الصور للتهنئة برأس السنة 2024

صور رأس السنة الجديدة 2024

صور رأس السنة الجديدة 2024

طقس ليلة رأس السنة 2024

إما عن الظواهر الجوية المتوقعة في طقس ليلة رأس السنة 2024، كشفت الأرصاد عنها، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية، وانخفاض الرؤية على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة، ونصحت قائدى السيارات بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة من السيارات.

رسائل تهنئة بمناسبة ليلة رأس السنة 2024