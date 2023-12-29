السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادًا للاحتفال.. حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024

رأس السنة
رأس السنة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024، استعدادًا لاحتفال الأسر المصرية بهذه المناسبة لحلول العام الجديد 2024.

وتوقعت الأرصاد الجوية، طقس ليلة رأس السنة أثناء فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة فى أوله، وبارد في ساعات الليل المتأخرة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 09 إلى 13 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة، بدءا من الجمعة حتى الأربعاء المقبل، أذ أكدت في بيان رسمي لها، حدوث ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية وفرص سقوط أمطار خفيفة.

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى رأس السنة بالمحافظات

صور رأس السنة 2024

أجمل الصور للتهنئة برأس السنة 2024
صور رأس السنة الجديدة 2024
صور رأس السنة الجديدة 2024

طقس ليلة رأس السنة 2024

إما عن الظواهر الجوية المتوقعة في طقس ليلة رأس السنة 2024، كشفت الأرصاد عنها، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية، وانخفاض الرؤية على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة، ونصحت قائدى السيارات بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة وتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة من السيارات.

رسائل تهنئة بمناسبة ليلة رأس السنة 2024

  • أتمنى لك من خالص قلبي أن يكن عام تحقيق أحلامك وأن يكن كل ما هو قادم في حياتك سرور وسعادة وعوض من الله.
  • تمنيت صديقي العزيز، مع بداية عام ميلادي جديد أتمنى من الله أن يجعله عام تحقيق الأماني ومليء بالنجاحات والتوفيق.
  • كثيرا أن يأتي العام الجديد ووجودك مستمر معى، ولقد حقق الله أمنيتي بوجودك يا اغلى الغاليين.
  • أرسل إليكم أحر التهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة، لك منى كل الحب والإحترام وأمنيات الخير والسعادة.
  • تهنئة خاصة من القلب لكم ولاسرتكم الكريمة بحلول العام الميلادي الجديد، أسأل الله أن ينعم علينا بالرحمة والمودة والخير.
  • كل عام وأنتم بخير وعام جديد مليء بالشكر إلى الله على كل ما أعطاه لنا من نعم وخيرات كثيرة.
  • سنة جديدة سعيدة عليك يا أعز الناس، أسأل الله أن يكون هذا العام هو عام الخير والسرور.
  • اللهم بارك لنا فيما مضى من أعمالنا، واحفظنا فيما هو قادم، عام جديد سعيد علينا جميعًا.
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