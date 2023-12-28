تامر حسني ومدحت صالح ووائل جسار.. موعد حفلات راس السنة 2024

تشهد الأيام المقبلة تزاحمًا كبيرًا في الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة من قبل كبار نجوم الغناء بالوطن العربي، ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد حفل مطربينهم المفضلين لحضورها، مما جعل موعد حفلات رأس السنة 2024 تتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

موعد حفلات رأس السنة 2024

ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد حفلات راس السنة 2024 لكبار المطربين بالوطن العربي.

تامر حسني في تركيا والإمارات

اعلن الفنان تامر حسني عن احياؤه حفل غنائي ضخم يوم 31 ديسمبر في الإمارات بمناسبة ليلة رأس السنة ضمن مهرجان أم الإمارات، كما يحيي حفل في تركيا يوم 30 ديسمبر، ويتبرع بجزء من إيرادات هذه الحفلات لجمعية الهلال الأحمر، لمساعدة الشعب الفلسطيني.

أحمد سعد في بيروت

يحيي المطرب أحمد سعد حفل غنائي كبير يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبري بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركه الحفل الموسيقي مبارك يوسف.

شيرين في لبنان

وتستعد المطربة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي كبير ضمن حفلات رأس السنة 2024 بلبنان اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر.

وائل جسار ومدحت صالح في القاهرة

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر بالقاهرة، وباليوم نفسه يحيي المطرب مدحت صالح حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

نوال الزغبي في ألمانيا

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير يوم 31 ديسمبر، لتحتفل بليلة رأس السنة مع جمهورها في ألمانيا.

ايهاب توفيق في القاهرة

قرر المطرب إيهاب توفيق استئناف نشاطه الفني الذي توقف خلال الفترة الماضية نظرًا للأحداث التي مرت بها فلسطين، ليحتفل بليلة رأ السنة يوم 31 ديسمبر المقبل في أحد الفنادق بالقاهرة.

محمد منير بالشيخ زايد

أما المطرب محمد منير فقرر العودة لجمهوره بعد فترة غيام دامت لأكثر من 4 شهور، فيحيي حفل غنائي ليلة رأس السنة، ويشاركه فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو في الشيخ زايد.