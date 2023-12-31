حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

مع استعداد المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية يبحثون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج والاحتفال وعدم التعرض للسعات البرد وصعوبة الاستمتاع بالاحتفالات المنتظرة.

ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ في مصر بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من انتشار شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (من الساعة الرابعة حتى الساعة الـتاسعة صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية

أشارت الأرصاد في بيانها إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنها 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

كاترين 16 05

الطور 23 14

طابا 21 15

شرم الشيخ 24 18

الإسكندرية 20 14

العلمين 20 13

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 13

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 24 11

أبو سمبل 25 13.