الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-12-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة المستمر.
 

ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 17-12-2023 في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية 
 

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس في القاهرة 

 

ونوهت الأرصاد في بيانها بانتشار شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.



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حالة الطقس في الإسكندرية 

وعن بيان حالة البحر المتوسط تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتكون درجة الحرارة في محافظة  الإسكندرية اليوم للعظمى 23 والصغرى 13

 

درجات الحرارة اليوم
 

القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 14
بنها 23 15
دمنهور 24 15
المنصورة 24 14
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 15
دمياط 23 14
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 14
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 26 15
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 25 13
طابا 22 14
شرم الشيخ 28 18
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 22 08
رأس غارب 27 16
الغردقة 28 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 29 12
قنا 30 13
الأقصر 30 14
أسوان 31 16
الوادي الجديد 30 10
أبو سمبل 30 16
 

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